Im Frischwarensektor können Effizienz- und Flexibilitätssteigerungen positive Auswirkungen auf das Geschäft haben. Für Erzeuger, Verpacker und Einzelhändler, die auf ein Portfolio aus weniger kunststoffhaltigen Verpackungen umsteigen möchten, stellt eine Kunststoffalternative, welche die Haltbarkeit nicht beeinträchtigt, eine echte Chance dar.

Unser ProducePack™-Portfolio stellt maßgeschneiderte Lösungen für Erzeuger, Verpacker und Einzelhändler zur Verfügung, die den spezifischen Anforderungen der Lieferkette und der Produkte gerecht werden. Das Sortiment umfasst mehrere Formate, darunter Punnet-Schalen, genestete Schalen, geschlossene Kartons mit oder ohne Fenster, Clamshells und vieles mehr.

Die hochflexible Formung der ProducePack Punnet-Lösung lässt sich mit minimaler Investition in vorhandene Abfüllanlagen integrieren. Sie ermöglicht die Herstellung diverser Verpackungsarten, von einfachen Schalen mit vertikalen oder horizontalen Rändern bis hin zu verschachtelten oder entstapelten Schalen, mit oder ohne Entstapelungslaschen, und vielem mehr. Auf diese Weise sind die Verpacker in der Lage, bei Bedarf vor Ort zu formen und zu versiegeln, was für zusätzliche Flexibilität in der Logistik sorgt.

Dank dieser Flexibilität lassen sich Kunststoffverpackungen durch eine recycelbare, faserbasierte Alternative viel einfacher, effizienter und kostengünstiger ersetzen.