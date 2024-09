Nicht jeder Mensch träumt davon, Verpackungstechnik zu studieren. Auch ich habe mich nicht von Anfang an für dieses Feld begeistert. Ursprünglich stamme ich aus einer Juristenfamilie, in der technische Themen eher selten eine Rolle spielten. Doch ich hatte schon immer eine große Faszination für technischen Fortschritt und Innovationen. Durch ein Gespräch mit einem Bekannten erfuhr ich von dem damals wenig bekannten Studiengang Verpackungstechnik an der Berliner Hochschule für Technik.

Die geringe Zahl der Studierenden – es waren gerade einmal 13 – und die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten, die sich aus diesem Studium ergaben, haben mein Interesse geweckt. Verpackungstechnik bot die perfekte Kombination aus Technik, Design und Produktion. Und es versprach zudem auch eine stabile berufliche Perspektive.

Bereits während meiner Diplomarbeit merkte ich, dass ich die richtige Wahl getroffen hatte. Die Branche boomte, und ich konnte meinen zukünftigen Arbeitsplatz frei wählen. So führte mich mein Weg nach Hamburg, wo ich durch eine Headhunterin zu der damals noch jungen Ausgründung BSN Medical, später Essity, kam.

Bei Essity herrschte eine ganz spannende Startup-Atmosphäre: Es gab nur drei Entwicklungsingenieurinnen und -ingenieure, und wir konnten unsere kreativen Ideen voll einbringen. Diese Freiheit war genau das, was ich suchte.

Nach drei Jahren wechselte ich als Leiterin der Entwicklungsabteilung in ein Verpackungsunternehmen in Freiburg. Meine Abteilung entwickelte Packmittel für die pharmazeutische Industrie - Faltschachteln, Packungsbeilagen und Haftetiketten. Diese Zeit ermöglichte mir wertvolle Einblicke in das Lieferantengeschäft. Rückblickend bin ich dankbar für diesen Schritt auf Lieferantenseite, denn das Verstehen beider Seiten – sowohl des Brand Owners als auch des Lieferanten – wurde zu einem entscheidenden Vorteil in meiner Karriere. Die Erfahrung lehrte mich, Probleme aus der Perspektive des Kunden zu betrachten und Lösungen zu entwickeln, die über das Offensichtliche hinausgingen. Diese Fähigkeiten und die Weiterbildung zur Produktmanagerin waren wichtige Meilensteine meiner Karriere.