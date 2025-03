Der Schrumpfvorgang der Folie erfolgt gezielt und schonend unter Verwendung von warmer Luft. (Bild: MSK)

Mit der MSK-Flowtech-Folienbanderolieranlage hat sich Batı Kipas Kağıt für eine der bedien- und wartungsfreundlichsten Verpackungslösungen am Markt entschieden. Zunächst wird ein Foliendeckblatt auf der Oberseite der Ladung gelegt. Danach erfolgt die Folienbanderolierung. In Abhängigkeit von der Stapelhöhe der Palette fährt ein passender Folienvorhang automatisch in den Folierprozess. Dank der MSK-Technologie wird hierzu nur der Folienvorhang selbst verfahren, während die bis zu 1.000 kg fassenden Folienrollen selbst in ihrer horizontalen Position verbleiben. Der Formatwechsel erfolgt daher sehr schnell, wartungsfreundlich über Zahnriementriebe und gänzlich ohne Hy­draulik. Ein patentiertes Folienfaltsystem stellt dabei sicher, dass der obere Folienüberstand während der Folierung bereits auf die Oberseite der Palettenladung appliziert wird.



Der anschließende Schrumpfvorgang der Folie erfolgt gezielt und schonend unter Verwendung von warmer Luft. Das neue Elek­troschrumpfsystem MSK-Corritech mit E-Covershrink sorgt durch Wärmerückgewinnung für größtmögliche Energieeffizienz. Dieses Verfahren, zusammen mit der schonenden Schrumpfung mit einem produktspezifischen Warmluftstrom, ermöglicht den Einsatz sehr dünner Folien. Nach dem Schrumpfprozess versiegelt eine Schrumpfpresse beide Folienlagen auf der Palettenoberseite für eine optimale Lager-, Stapel- und Transportfähigkeit.