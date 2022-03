5. Packaging Summit: Blind-Booking-Aktion angelaufen

Nachdem die beiden vergangenen Ausgaben des Packaging Summit aufgrund der Pandemie in den virtuellen Raum ausweichen mussten, betreten wir in diesem Jahr zusammen mit unseren Referenten wieder die physische Bühne.

Und damit dieser Re-Start auch so richtig frisch wirkt, haben wir die Location gewechselt: Statt wie bisher in München, findet der Summit in diesem Jahr in der schönen Hansestadt Hamburg statt. Ein Ort, der mit dem drittgrößten Hafen Europas nicht nur ein Umschlagsplatz für (natürlich verpackte) Güter aus aller Welt darstellt, sondern auch die Heimat vieler großer Markenartikler und Design-Agenturen ist.

Treu hingegen bleiben wir uns beim inhaltlichen Konzept und so erwartet Sie auch in diesem Jahr mit den Blöcken Marketing, Digitalisierung/Innovation, Design und Nachhaltigkeit ein bunter Themenmix, der alle Bereiche für das Zusammenspiel von Marke und Verpackung abdeckt – Blick über den eigenen Tellerrand inklusive.

Mutige vor: Blind-Booking-Aktion läuft

Und alles weitere bleibt vorerst unser Geheimnis. Denn wie auch bereits 2020 starten wir die Anmeldephase diesmal wieder mit einer Blind-booking-Aktion. Das heißt: Wir bekommen Ihr Vertrauen – und Sie dafür ein vergünstigtes Ticket zu einem Preis von 790 Euro, statt wie später für 990 Euro.

Trauen Sie sich. Oder wie unsere ehemalige Kanzlerin sagen würde: Sie kennen uns!

Hier gelangen Sie zur Eventseite: https://www.packagingsummit.de/