Freudenberg präsentiert Schutzverpackungslösungen für Automobilhersteller

Die Evolon-Verpackungslösungen Freudenberg eignen sich besonders für die Verpackung von Automobilkomponenten mit empfindlichen Oberflächen. Die hochwertigen Textilien leisten einen wichtigen Beitrag zu den Qualitätszielen von OEMs und Zulieferern, indem sie Schäden an transportierten Teilen verhindern und die Ausschussquote senken. Evolon-Textilien haben einen geringen CO ₂ -Fußabdruck, da bei ihrer Herstellung CO ₂ -arme Energie zum Einsatz kommt und die Stoffe leicht und wiederverwendbar sind. Darüber hinaus bestehen Evolon-Verpackungsmaterialien zu bis zu 85 % aus recycelten Inhaltsstoffen. „Durch den Ersatz von neuen Rohstoffen durch recycelte Materialien konnten wir den CO ₂ -Fußabdruck unserer Stoffproduktion um 35 % reduzieren. Wir prüfen derzeit aktiv die Möglichkeit, Evolon aus 100 % recycelten Materialien herzustellen, um die CO ₂ -Emissionen noch weiter zu senken“, erklärt Jean-François Kerhault, Director Global Sales & Marketing General Industry bei Freudenberg Performance Materials. Obwohl Evolon-Gewebe leicht sind – von 80 g/m² bis 300 g/m² – bieten sie dennoch die hohen mechanischen Festigkeitseigenschaften, die für Verpackungsanwendungen in der Automobilindustrie erforderlich sind.

Insbesondere das neue Evolon Ultra Force ist etwa 50 % leichter als PVC-basierte Materialien mit ähnlich hoher mechanischer Festigkeit, enthält jedoch mindestens 50 % recycelte Inhaltsstoffe und kein PVC. Evolon-Materialien spielen zudem eine wichtige Rolle bei der Abfallreduzierung beim Transport von Automobilteilen. Die Materialien bieten eine hervorragende Oberflächenleistung, wodurch der Ausschuss an transportierten Teilen direkt reduziert wird. Darüber hinaus wird Verpackungsabfall vermieden, da die technischen Verpackungstextilien von Evolon für wiederverwendbare Verpackungsbehälter konzipiert sind. Einwegverpackungen werden vermieden. Außerdem hält das Verpackungsmaterial von Evolon über den gesamten Produktionszyklus eines Automodells.