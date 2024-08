Die Ausgangslage ist eindeutig: Das zunehmende Bewusstsein für die Klimakrise hat Konsumkritik verstärkt in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte gerückt. Jede Herstellung, Verpackung und der anschließende Transport sowie Konsum von Produkten verursachen Emissionen. Daraus ergibt sich die Frage: Sollten wir auf Verpackungen verzichten? Der Gedanke liegt nahe, doch ein vollständiger Verzicht ist weder realistisch noch immer nachhaltig. Doch wie lässt sich der Klimaschutz mit der Verpackung und der Umweltschutz durch Verpackungsverzicht in Einklang bringen?

Die Antwort liegt in der Kreislaufwirtschaft

Die Plattform Verpackung mit Zukunft und ihre Mitgliedsunternehmen verfolgen die Vision, eine Kreislaufwirtschaft in Österreich voranzutreiben und das Know-how über Verpackungen bei unterschiedlichen Zielgruppen zu stärken. Für die über 25 Unternehmen, die im Rahmen der Plattform agieren, stellt die Transformation von einer linearen Wirtschaft hin zu kreislauffähigen Modellen eine wichtige Priorität dar. Sandra Pechac von der Plattform betonte: „Wir müssen Wege finden, um nachhaltige Verpackungen zu fördern, ohne dabei ihre notwendigen Funktionen zu vernachlässigen. Eine Kreislaufwirtschaft bietet hier vielversprechende Lösungen, die sowohl den Klimaschutz als auch den Umweltschutz berücksichtigen.“

Alpla investiert stark in mechanisches Recycling

Als Verpackungsspezialist steht Alpla am Anfang der Wertschöpfungskette. Karl Hagspiel, Senior Circular Economy Expert: „Alpla setzt auf innovative Technologien und langjährige Expertise, um Verpackungen zu entwickeln, die sowohl die Bedürfnisse der Industrie erfüllen als auch nachhaltigsind.“ Alpla zählt nah eigenen Angaben zu den weltweit führenden Unternehmen für die Herstellung und Wiederverwertung von Kunststoffverpackungen und verfolgt dabei das Ziel, der nachhaltigste Verpackungshersteller zu werden. Das Unternehmen investiert stark in mechanisches Recycling und vereint unter der Marke Alplarecycling die eigene Recyclingexpertise, um hochwertiges recyceltes PET (rPET) und recyceltes HDPE (rHDPE) zu produzieren. Bis 2025 soll der Anteil von post-consumer Material (PCR) in ihrer Produktpalette auf mindestens 25 % steigen. Ein Erfolgsbeispiel ist die PET-Mehrwegflasche für die Mineralwassermarke Vöslauer, die 90 % leichter als Glasflaschen ist, einen um 30% reduzierten CO2-Fußabdruck aufweist und zu 30 % aus recyceltem PET besteht, mit der Fähigkeit, mindestens 12-mal wiederbefüllt zu werden.