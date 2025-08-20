Gegen Produktionskosten und Arbeitskräftemangel

Die Produkte sind Blister für beispielsweise Wurst- oder Käsewaren in eckiger, runder oder ovaler Form. Die Verpackungsleistung liegt bei der ultrakompakten Variante bei bis zu 90 Produkteinheiten pro Minute. Im Produktzulauf erfolgt eine 3D- Produkterkennung mittels Laser-Triangulation. Ein 4-Achs-Delta-Picker greift die Produkte sicher bei variabler Lage und Drehwinkel im Line-Tracking und packt diese in den Karton. Der Karton ist ein Wrap-around-Karton vom flachen Zuschnitt, der prozesssicher und platzsparend durch einen 6-Achs-Roboter gehandhabt wird.

Für eine Kartonleistung von bis zu zwölf Kartons pro Minute übernimmt er auch den Aufrichteprozess. Für höhere Leistungen kommt eine separate Servoachse zum Einsatz. Anschließend werden die Verkaufseinheiten auf einer Cobot-Palettieranlage palettiert. Durch die Vermeidung von Sicherheitseinhausung kann auch hier auf engem Raum die Automatisierung erfolgen.

Fachpack 2025: Halle 3C, Stand 340