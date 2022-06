HOLZ

Nahezu alle Unternehmen planen Preiserhöhungen

In der Verpackungsindustrie basierend auf Holz ist der Geschäftsklimaindex merklich gesunken. Grund dafür waren deutlich pessimistischere Aussichten auf die kommenden Monate. Die aktuelle Lage wurde hingegen nur leicht schlechter beurteilt. Die Nachfrage entwickelte keine große Dynamik. Der Blick ins Ausland bereitet im Moment keine Freude. Die Unternehmen rechnen mit sinkenden Auslandsumsätzen. Dementsprechend nahm die Zufriedenheit mit dem Auftragsbestand ab. Die Produktion konnte nur leicht gesteigert werden. Die Kapazitätsauslastung konnte um knapp drei Prozentpunkte auf 89,7 % zulegen. Dies sind rund zehn Prozentpunkte mehr als der langfristige Durchschnitt. Die Beschäfti-gungsentwicklung bleibt positiv, verlor jedoch etwas an Schwung. Nahezu alle befragten Unternehmen wollen in den kommenden Monaten die Preise erhöhen.