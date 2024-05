Weiterhin schwierige Nachfrageentwicklung

In der Verpackungsindustrie basierend auf Holz hat sich das Geschäftsklima weiter verbessert. Die Unternehmen zeigten sich etwas zufriedener mit den laufenden Geschäften. Zudem ist der große Pessimismus bei den Erwartungen verschwunden. Viele Unternehmen sind aber weiterhin skeptisch beim Ausblick auf die kommenden Monate. Die Nachfrageentwicklung bleibt weiterhin schwierig. Es kamen erneut weniger Aufträge rein. Dies gilt sowohl für das In- als auch das Ausland. Die schwierige Auftragslage spiegelt sich in einer rückläufigen Produktion. Die Kapazitätsauslastung sank um rund zwei Prozentpunkte auf 79,5 % und entspricht damit nahezu dem langfristigen Mittelwert. Die fehlenden Neuaufträge spiegeln sich, wie in den Vormonaten auch, in der Personalentwicklung. Die Unternehmen planen, mit weniger Mitarbeitern auszukommen. Bei den Preisen gab es zuletzt wenig Bewegung. Dies gilt auch für die nahe Zukunft.