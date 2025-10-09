Geschäftsklima im Verpackungssektor, August 2025

Steigende Preise

In der holzbasierten Verpackungsindustrie setzte sich die Aufwärtsbewegung des Geschäftsklimas auch im August fort. Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Lage deutlich positiver als zuvor. Auch bei den Erwartungen zeigt sich weiterhin eine verhaltene Hoffnung, wenngleich echte Zuversicht noch nicht flächendeckend erkennbar ist. Die Nachfrage war zuletzt leicht rückläufig; es gingen weniger neue Aufträge ein. Auch die Exporterwartungen sind wieder stärker von Skepsis geprägt. Immerhin hat die Unzufriedenheit mit dem Auftragsbestand in den vergangenen drei Monaten spürbar abgenommen. Die Produktion wurde zuletzt leicht zurückgefahren, weitere Kürzungen sind bereits angekündigt. Trotz der insgesamt noch angespannten Lage gibt es erste Anzeichen für einen vorsichtigen Beschäftigungsaufbau. In den vergangenen sechs Monaten kam es häufiger zu Preisanhebungen. Viele Unternehmen gehen davon aus, dass dieser Trend noch nicht abgeschlossen ist – weitere Preissteigerungen sind bereits angekündigt.