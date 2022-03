HOLZ

Rückläufige Nachfrage

In der Verpackungsindustrie basierend auf Holz ist der Geschäftsklimaindex konstant geblieben. Die Unternehmen waren etwas zufriedener mit der aktuellen Lage, jedoch etwas pessimistischer mit Blick auf die kommenden Monate. Die Nachfrage entwickelt sich seit drei Monate leicht rückläufig. Dies lässt sich auch entsprechend am Auftragsbestand ablesen. Die Zufriedenheit mit selbigen hat merklich abgenommen. Die Produktion blieb weitestgehend kon­stant. Die Kapazitätsauslastung stieg leicht auf 85,6 % nach 85 % im Vorquartal. Dies ist weiterhin deutlich über dem langfristigen Mittelwert von 79,2 %. Trotz schwieriger Nachfragesituation planen deutlich mehr Unternehmen, den Personalbestand zu vergrößern. Zum Jahresende gab es vermehrt Preissenkungen. Diese Entwicklung ist erstmals gestoppt. Preiserhöhungen kommen nun wieder in den Fokus, wenn auch vergleichsweise zurückhaltend im Vergleich zur Holzpreis-Rally in 2021.