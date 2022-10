Weniger Neuaufträge

Im Bereich Papier und Kartonagen hat sich das Geschäftsklima erneut verschlechtert. Die Unternehmen waren auf hohem Niveau etwas weniger zufrieden mit der aktuellen Geschäftslage. Der Ausblick trübte sich weiter deutlich ein. Der entsprechende Indikator liegt erheblich unter seinem langfristigen Durchschnitt. Die Nachfrage entwickelte sich sehr schlecht. Es konnten weniger Neuaufträge verbucht werden. Dies gilt insbesondere für das Inland. Die Export­aussichten sind gegenwärtig eher neutral. Die Zufriedenheit mit dem Auftragsbestand hat infolgedessen merklich abgenommen. Die Produktion war in vielen Unternehmen rückläufig. Dies spiegelte sich auch in der Kapazitätsauslastung, welche um knapp zwei Prozentpunkte auf 87,0 % sank, was leicht unter dem langfristigen Mittelwert von 87,4 % liegt. Die Produktionspläne sehen weitere Kürzungen vor. Deutlich weniger Unternehmen hatten zuletzt die Preise erhöht. Auch die Anzahl der Unternehmen, die ihre Preise in den kommenden drei Monaten erhöhen wollen, nahm ab.