Geschäftsklima im Verpackungssektor, Juli 2025

Produktion soll sinken

In der holzbasierten Verpackungsindustrie hat sich das Geschäftsklima erneut deutlich verbessert. Die Unternehmen zeigten sich vor allem mit den laufenden Geschäften zufriedener. Auch die Erwartungen legten leicht zu, bleiben jedoch weiterhin von Vorsicht geprägt. Nachdem die Nachfrage im Vormonat angezogen hatte, folgte nun ein Dämpfer: Die Zahl der Neuaufträge ging zurück. Auch auf den Auslandsmärkten fehlt es weiterhin an Impulsen. Immerhin hat die Unzufriedenheit mit dem Auftragsbestand weiter abgenommen – aktuell äußert sich nur noch etwa jedes vierte Unternehmen unzufrieden. Die Produktion war zuletzt leicht rückläufig, während die Kapazitätsauslastung um knapp einen Prozentpunkt auf 82,3 % stieg. Damit liegt sie über dem langfristigen Mittelwert von 79,5 %. Die Produktionspläne für die nähere Zukunft bleiben dennoch verhalten und sind tendenziell auf Kürzungen ausgerichtet. Nach einer längeren Phase des Personalabbaus ist nun wieder eine verstärkte Einstellungstätigkeit zu beobachten.