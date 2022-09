In der Verpackungsindustrie basierend auf Holz ist der Geschäftsklimaindex gesunken. Dies war auf pessimistischere Erwartungen zurückzuführen. Die aktuelle Lage wurde hingegen konstant sehr gut bewertet. Dennoch war die Nachfrageentwicklung rückläufig. Auch der Blick ins Ausland gibt im Moment keinen Anlass zur Freude. Dementsprechend hat die Zufriedenheit mit dem Auftragsbestand in den letzten Monaten kontinuierlich abgenommen. Die Produktion wurde von den Unternehmen größtenteils konstant gehalten. In den nächsten drei Monaten wird jedoch eher mit einem Rückgang gerechnet. Deshalb ist auch mit Blick auf die Beschäftigungszahl, wenig Bewegung zu erwarten. Deutlich weniger Unternehmen gaben an, die Preise in den kommenden Monaten erhöhen zu wollen.