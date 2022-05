Die Unternehmen waren weniger zufrieden mit der aktuellen Geschäftslage. Zudem waren die Erwartungen deutlich von Pessimismus geprägt. Die Unsicherheit unter den Unternehmen in Folge des Krieges in der Ukraine hat deutlich zugenommen. Zudem haben sich die Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen und Vorprodukten nochmals verschärft. Es ist im Moment sehr schwierig, den weiteren Geschäftsverlauf vorherzusagen, was die Unternehmen vorsichtig werden lässt. Auch im Angesicht der steigenden Energiepreise plant ein Großteil der Unternehmen, die Verkaufspreise weiter zu erhöhen.