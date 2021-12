Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit in mehreren Dimensionen. Materialreduzierung um > 25 %, eine deutlich gestiegene Recycelfähigkeit durch eine Monomateriallösung aus HDPE sowohl für den Tubenkörper als auch für den Verschluss und dies alles unter Einsatz von bis zu 100 % PCR für den Tubenkörper. (Bild: Linhardt)

Verpackungsmaschinen: Im Wettbewerb um die Kombination der Vorteile von Papier mit attraktiven Formgebungsmöglichkeiten verschiebt Koch Pac-Systeme die Grenzen weiter in Richtung anspruchsvoller Geometrien und hoher Qualitätsanmutung. Besonders folgende Merkmale sind hervorzuheben: • rein papierbasierte Verpackungen in neuen Geometrieparametern umformbar (Wechsel aus konvexen und konkaven Geometrien, kleine Radien, steile Wandwinkel) • Ein-Schritt-3-D-Umformung • Regelbare Prozessparameter machen Anpassung an verschiedene Materialeigenschaften und Geometrien möglich. (Bild: Koch Pac-Systeme)

Logistik & Materialfluss: Stabiler, langlebiger und sicherer: Der Walther Rollcontainer ist ein Recyclingkunststoff-Mehrweg-Rollcontainer, welcher durch große Stabilität mit dreifacher Fixierung der Seitengitter sowie durch seine ergonomischen Vorteile, Flexibilität und Volumenreduzierbarkeit überzeugt. Eine schnelle Handhabe wird durch integrierte Fußpedale erreicht, womit die Seitengitter eingerastet werden. Die Clipfunktion der Zwischenböden macht ein einfaches und flexibles Umrüsten des offenen Rollcontainers mit unterschiedlichen Ebenen auf einen geschlossenen Rollcontainer möglich. Zusätzlich kann durch das Einsetzen von Strukturkammerplattenmaterial die Wickelfolie für die Ladungssicherung eingespart werden. Weiterhin hervorzuheben ist, dass sich für die Lagerung und Redistribution das Volumen des Gesamtsystems um bis zu 80 % reduzieren lässt. (Bild: Walther Faltsysteme)

Digitalisierung: Hello Fresh hat mit dem Dynamic Packaging Configuration (PDC) ein Datenmanagment System aufgebaut, welches die relevanten Daten für die Bestückung der Transportboxen zu den Kunden automatisiert und für den Packprozess zur Verfügung stellt. Damit ist es ihnen gelungen, von einem statischen zu einem dynamischen System zu wechseln und damit den Verpackungsverbrauch entsprechend der jeweils unterschiedlichen Menü-Bestellungen anzupassen. Der DPC-Algorithmus berechnet die perfekte Verpackungsgröße in Abhängigkeit der individuellen Kundenbestellung inklusive des Weges und der Wetterdaten für die Kühlleistung. Dies führt zum Einsatz von weniger Verpackungsmaterial, optimiert den Logistik- und Abpackprozess und zeigt dem Kunden, dass die Firma Hello Fresh auch Verantwortung hinsichtlich Materialressourcen übernimmt. (Bild: Hello Fresh)

Funktionalität & Convenience: Das neue Verpackungssystem für oxidative Haarfarben im Umfeld professioneller Salon-Anwendungen von Kao Germany bietet die Möglichkeit, Haarfarbe mit einer Entwicklerlotion in einem geschlossenen System zu mischen. Im Gegensatz zu bisherigen Systemen wurde dabei die Anzahl der verwendeten Teile reduziert, teilweise PCR-Kunststoffe verwendet sowie die Pumpeinheit durch einen intelligenten, metallfreien, tennisballartigen Federersatz umgesetzt. (Bild: Kao)

Nachhaltigkeit: Tiefgezogene Tabletten/-Kapselblister sind in der Regel mit einer Aluminiumfolie versiegelt. Dieser Materialmix reduziert die Recyclingfähigkeit erheblich. Die einstoffliche Ausführung von Blister und Siegelfolie aus PP macht den Blister vollständig recycelfähig. Dabei bleibt die Funktionalität (das Öffnungsverhalten) der bisherigen Aluminium-Siegelfolie mit der neuen PP-Siegelfolie erhalten. Ein sehr überzeugendes Verpackungssystem und ein großer Schritt zu mehr Nachhaltigkeit. (Bild: Etimex)

Gestaltung & Veredelung: Bei den Verpackungen der neuen Range veganer Produkte „vehappy“ sticht vor allem die mutige grafische Gestaltung hervor, welche den Markenkern der Happiness, der Vielfalt und der Nachhaltigkeit ideal transportiert. Die adressierte Zielgruppe von Frauen im Alter von 20 bis 45 Jahren wird dabei offen, freundlich, direkt und außergewöhnlich angesprochen. Zudem stechen die neuen Produkte stark am Point-of-Sale hervor und machen Lust auf das Ausprobieren der neuen Produkte und könnte dabei nicht nur Veganer vom Kauf überzeugen. (Bild: Edeka)

Warenpräsentation: Mit dem Display für die neuen Flaschen aus 100 % recyceltem Kunststoff der Marke „Bübchen“ wurde auf mehreren Ebenen eine optimale Kommunikation der Ware entwickelt. Die Flaschenform wird durch die Formgebung des Displays klar dargestellt, die Marke ist deutlich und gut erkennbar und die Einzigartigkeit des Flaschenmaterials wird durch die Materialwahl im Wellpapp-Display und weiteren Störern kommuniziert. (Bild: DS Smith)