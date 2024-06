Mit 30 Jahren Erfahrung in der Verpackungsindustrie und einer nachweislichen Erfolgsbilanz in Führungspostionen bringe Gordon Pethke wertvolle Expertise und strategische Visionen mit, heißt es seitens des Unternehmens. „Er ist die ideale Wahl, um die Pano Cap-Gruppe in die nächste Wachstumsphase zu führen“, sagt Hauptgeschäftsführer Jan Eberhardt. „Seine tiefgehenden Kenntnisse der Branche, kombiniert mit seiner Fähigkeit, innovative Ideen zu entwickeln und umzusetzen, werden entscheidend sein, um unsere Marktanteile weiter auszubauen und unsere globale Präsenz zu stärken.“

Pano Cap ist ein weltweiter Anbieter von Verschlusslösungen. Mit einem breiten Portfolio an Produkten und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit bedient das Unternehmen Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Lebensmittel, Pharma. Chemie und Konsumgüter. Pano Cap unterhält Produktionsstandorte in Kitchener, Kanada, Sao Paulo, Brasilien, und Kaufbeuren in Deutschland.