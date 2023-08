„Nordamerika gehört zu unseren wichtigsten Märkten“, bescheinigt auch der geschäftsführende Gesellschafter Jens Groninger. Nicht nur der Maschinenpark sei in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut worden, sondern auch der Standort personell stark gewachsen. „Heute beschäftigen wir in Charlotte über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit fast 50 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren. Damals waren es knapp über 60“, fasst Groninger das Wachstum des Standorts zusammen.

Seit 1997 unterhält Groninger eine eigene Niederlassung in den USA – zunächst in Basking Ridge nahe New Jersey; später in Charlotte, North Carolina. Hier hat Groninger USA 2012 den heutigen Standort in Betrieb genommen. „Unsere Firmenphilosophie war schon immer: ‚Wir sind da, wo unsere Kunden sind.‘ Diesem Versprechen werden wir mit dem konsequenten Ausbau unseres US-Standorts gerecht“, sind sich Jens Groninger und Philipp Hauser einig.