Hastamat und Loeschpack: Nachhaltigkeit trifft Effizienz

In Zeiten wachsender Flächenknappheit und steigender Anforderungen an Ressourcenschonung setzen die beiden Hersteller auf Systeme mit kleinem ökologischem Fußabdruck. „Mit den kompakten Maschinen von Hastamat und Loeschpack bieten wir unseren internationalen Kunden eine nachhaltige Lösung, die wirtschaftliche und ökologische Vorteile vereint“, erklärt Olaf Piepenbrock, geschäftsführender Gesellschafter beider Unternehmen sowie des Mutterkonzerns Piepenbrock.

Die gezeigten Verpackungssysteme überzeugen durch geringe Emissionen, hohe Langlebigkeit und einen niedrigen Personalbedarf. Dank ihrer platzsparenden Bauweise lassen sie sich auch in beengte Produktionsumgebungen integrieren – ein Pluspunkt für Unternehmen mit begrenzten Flächenressourcen. Zudem erleichtern einfache Transport- und Installationsprozesse die Logistik und reduzieren den CO₂-Ausstoß.

Ein Highlight am gemeinsamen Messestand ist die vertikale Schlauchbeutelmaschine RM-270 von Hastamat. Sie verarbeitet papierbasierte, recycelbare Doystylebeutel und eignet sich für ein breites Spektrum an Food- und Non-Food-Produkten: frisch oder tiefgekühlt. Die Maschine punktet mit Flexibilität, einfacher Umrüstung, hygienischem Edelstahlgehäuse und einer beeindruckenden Leistung von bis zu 220 Beuteln pro Minute. Auch Sonderapplikationen und verschiedene Dosieraggregate lassen sich problemlos integrieren.

Fachpack: Halle 1, Stand 243