„Ich freue mich sehr, dass wir mit Heinlein Plastik-Technik ein langjährig etabliertes, global operierendes Unternehmen für uns gewinnen konnten“, resümiert Alpla-CEO Philipp Lehner die Übernahme der Heinlein Plastik-Technik. „Dies passt zu dem Fokus, den wir einerseits auf die Dynamik fortschreitender technologischer Innovationen, andererseits auf den weltweiten Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten legen. Mit der umfangreichen Expertise, die uns Heinlein bietet, können wir unser eigenes Produktportfolio um hochwertige Primärpackmittellösungen für die Pharmabranche erweitern. Profiteure sind in erster Linie unsere gemeinsamen Kunden, die ihre maßgeschneiderten Systemlösungen nun aus einer Hand beziehen können.“

„Mit Heinlein Plastik-Technik an unserer Seite lassen sich unsere Kapazitäten im Bereich Spritzguss noch einmal deutlich erweitern“, ergänzt Walter Knes, Managing Director Alpla Pharma. „Darüber hinaus planen wir, den Ansbacher Standort als Technologiezentrum für Spritzguss und Automatisierungstechnik für die gesamte Gruppe auszubauen.“

Saskia Wellhöfer-Meyer, Inhaberin und Geschäftsführerin der Heinlein Plastik-Technik, sieht die Übernahme als optimale Chance, den eigenen Standort konsequent weiterzuentwickeln: „Wir freuen uns darauf, unsere breit gefächerte Expertise in der Entwicklung und Fertigung hochpräziser Verschluss- und Dosiersysteme einzubringen. Ich bin mir sicher, dass wir als weithin eigenständig agierendes ‚Member of Alpla Pharma‘ künftig noch besser in der Lage sein werden, die Marktnachfrage nach umfassenden, qualitativ hochwertigen wie preislich konkurrenzfähigen Systemlösungen zu befriedigen.“

Die Firmen

Die österreichische Alpla Group zählt mit rund 23.300 MitarbeiterInnen, 196 Standorten und einem Jahresumsatz von 4,7 Mrd. Euro im Jahr 2023 zu den weltweit führenden Unternehmen für die Herstellung und das Recycling von Kunststoffverpackungen. Der 2019 gegründete Geschäftsbereich Alpla Pharma produziert im Reinraum zertifizierte Flaschen, Behälter und Verschlüsse sowie Over-the-Counter-Verpackungen (OTC) für freiverkäufliche Arzneiprodukte.