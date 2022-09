Heinz und seine Partner haben neue Snap Pots für Heinz Beanz entwickelt, die zu 39% aus ISCC PLUS-zertifiziertem recyceltem Weichplastik bestehen, das von Kunden an Tesco-Sammelstellen in den Geschäften hinterlassen wird. Die Heinz Beanz Snap Pots enthalten Heinz Bohnen in einer reichhaltigen Tomatensauce – in Großbritannien eine sehr beliebte Beilage.

Die neuen Snap Pots werden von Berry Superfos für Heinz hergestellt, während das weiche Plastik von den Verbrauchern in den Tesco-Filialen zurückgegeben, gesammelt und dann physisch getrennt wird, um von Plastic Energy in einen Ölrohstoff umgewandelt zu werden. Dieser wird von Sabic mit Neumaterial kombiniert, um einen alternativen Rohstoff für die Herstellung von neuen, für Lebensmittelkontakt zugelassenen Kunststoffgranulaten zu erhalten. Danach werden die Granulate an einen ISCC-zertifizierten (International Sustainability & Carbon Certification) Standort von Berry Superfos geschickt, an dem es zu neuen Heinz Beanz Snap Pots verarbeitet wird.