Emerald Technology Ventures ist eine Risikokapitalgesellschaft mit Hauptsitz in Zürich. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen industrielle Technologien und fortschrittliche Materialien, sowie über ein breites Netzwerk an Start-ups. Henkel Adhesive Technologies vermarktet Klebstofftechnologien, die in unterschiedlichsten Branchen bei einer Vielzahl von Verpackungs- und Papieranwendungen eingesetzt werden. Der Unternehmensbereich hat sich zum Ziel gesetzt, Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, mit dem Fokus auf einen geringeren CO 2 -Ausstoß, Fortschritte bei der Kreislaufwirtschaft und höherer Sicherheit.

In den vergangenen Jahren hat Henkel Adhesive Technologies bereits in verschiedene Venture Capital Fonds für neue Materialien weltweit investiert, darunter in den Emerald Industrial Innovation Fund im Jahr 2016.