Die Anforderungen an Beschichtungslösungen für Primär- und Sekundärverpackungen sind hoch. Immer mehr Unternehmen aus der Food- und Non-Food-Industrie fordern eine Lösung, die die Wiederverwertbarkeit der Verpackungen ermöglicht und den Kunststoffabfall in der Wertschöpfungskette reduziert. Gleichzeitig spielt Sicherheit eine wichtige Rolle, weshalb die Lösung sichere Chemikalien enthalten und somit auch für Lebensmittelverpackungen geeignet sein sollte. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, hat Henkel die Heißsiegelbeschichtung Loctite Liofol HS 2819 RE auf den Markt gebracht. Die Rezeptur enthält ausschließlich als unbedenklich eingestufte Inhaltsstoffe und ist frei von besorgniserregenden Substanzen wie Mineralölen, so dass sie problemlos zur Versiegelung von Primärverpackungen mit direktem Lebensmittelkontakt eingesetzt werden kann. Unter bestimmten Bedingungen ist die Beschichtung gemäß den geltenden FDA- und EG-Bestimmungen und BfR-Empfehlungen für die Herstellung von Verpackungsmaterialien für Lebensmittel geeignet.

Für nachhaltiges Verpackungsdesign

Mit Loctite Liofol HS 2819 RE setzt Henkel auf Nachhaltigkeit. Die Recyclingfähigkeit des Produkts wurde von akkreditierten Prüfinstituten nachgewiesen. Darüber hinaus bietet es Möglichkeiten für ein nachhaltiges Verpackungsdesign, indem sowohl bei Primär- als auch bei Sekundärverpackungen Papier anstelle von Kunststoff verwendet werden kann. Möglich wird dies durch seine Kompatibilität mit dem Recyclingprozess: Die Lösung lässt sich problemlos in den Papierkonversionsprozess integrieren und kann PE- und PE-Coex-Papier ersetzen. So unterstützt die Beschichtung die Reduzierung von Kunststoffverpackungen ohne Einbußen bei Leistung und Produktionseffizienz. Es besitzt eine sehr gute Siegelfähigkeit gegen sich selbst und gegen Papier, während die niedrige Initiierungstemperatur des Versiegelns für eine höhere Effizienz sorgt. Darüber hinaus kann die Beschichtungslösung laut Hersteller sowohl auf Flexo- als auch auf Tiefdruckmaschinen für eine Vielzahl von Papierverpackungslösungen eingesetzt werden und gewährleistet auch bei hohen Maschinengeschwindigkeiten maximale Festigkeit.