Nachhaltigkeit bei Henkel

Das Projekt geht Hand in Hand mit einer nachhaltigen Verpackungsstrategie von Henkel, die das Unternehmen vorantreibt. Bis 2025 sollen 100 % der Verpackungen recycelbar oder wiederverwendbar sein. Zudem soll die Menge an neuen Kunststoffen aus fossilen Quellen in den Konsumgüterverpackungen von Henkel um 50 % reduziert werden, indem der Anteil an Rezyklat auf über 30 % erhöht und das Volumen von Kunststoffen insgesamt reduziert wird.

Über das Künstlerpaar

Christine Kind und Thomas Hugo haben 2010 das Atelier Hugo Kind gegründet. Christine Kind ist fasziniert von der Natur, der Arten- und Formvielfalt und gleichermaßen beschäftigt und besorgt sie der Umgang damit. Diese Themen verarbeitet sie sowohl in zwei- wie in dreidimensionalen Arbeiten. In den Werken von Thomas Hugo finden sich keine Referenzen oder Bezüge zu Stilrichtungen – es gibt nur seine Art die Welt zu sehen, zu kommentieren, zu verarbeiten und spielerisch neu zusammenzusetzen. Nicht mit dem Ziel etwas zu erklären, sondern Raum für Fragen und eigene Gedanken zu schaffen.