„Innovationsfreudig, technologieführend und international gut aufgestellt – damit befindet sich der Herma Maschinenbau in bester Gesellschaft in unserem Netzwerk“, betont Martin Buchwitz, Geschäftsführer des Packaging Valley Germany. Und fährt fort: „Wir freuen uns auf fruchtbare Impulse auf einem Gebiet, das viele unserer Mitglieder und deren Kunden betrifft. Auch in der Außenwahrnehmung gewinnt das Packaging Valley Germany damit weiter an Profil und untermauert seinen Anspruch, die besten Technologien im Bereich Verpackungsmaschinen zusammen zu bringen.“

Martin Kühl, der Leiter des Geschäftsbereichs Etikettiermaschinen bei Herma erklärt: „Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung bieten große Chancen für alle Unternehmen, die ihre Verpackungsprozesse effizienter, agiler und nachhaltiger gestalten wollen. Je breiter das gemeinsame praxiserprobte Wissen aller Beteiligten, desto schneller werden aus Ideen zukunftsweisende Anwendungen. Das Packaging Valley Germany bietet dafür die ideale Plattform. Wir werden uns hier aktiv einbringen und sind stolz darauf, Teil dieser Community zu sein.“