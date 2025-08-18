Hochleistung trifft Nachhaltigkeit

Im Fokus stehen innovative Schlauchbeutelmaschinen sowie ein neu entwickelter Kartonaufrichter für Obst- und Gemüseverpackungen. Die horizontale Schlauchbeutelmaschine JT-Advance überzeugt mit bis zu 150 m Folienleistung pro Minute und verarbeitet auch umweltschonende Papierfolien. Dank ihrer hohen Konfigurierbarkeit eignet sie sich ideal für Süßwaren wie Riegel, Snacks und Pralinen. Die Maschine punktet mit einfacher Bedienung, schneller Umrüstung und niedrigen Betriebskosten.

Die vertikale Schlauchbeutelmaschine VPS 40C bietet hohe Flexibilität bei der Herstellung verschiedenster Beutelformate – von Flachbeuteln bis zu Standbodenbeuteln. Mit 120 Takten pro Minute und der Fähigkeit, papierbasierte Materialien zu verarbeiten, ist sie eine zukunftssichere Lösung für Food- und Non-Food-Produkte.

Der neue Kartonaufrichter TF12 Small ist speziell für platzsparende Produktionen konzipiert. Mit bis zu 40 Takten pro Minute fertigt er eine Vielzahl von Tray-Formaten, darunter das beliebte Citrus-Format. Schnelle Formatwechsel und standardisierte Komponenten erleichtern Wartung und Ersatzteilmanagement.

Als Teil der Sacmi Group vereint Sacmi Packaging & Chocolate unter den Marken Carle & Montanari und OPM umfassende Kompetenz in der Schokoladenherstellung und Verpackung. Das Unternehmen bietet weltweit Komplettlösungen – von der Kakaoverarbeitung bis zur Endverpackung.

