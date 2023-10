Sobald die Verpackungen in eine Abfallsortieranlage gelangen, soll das digitale Wasserzeichen von einer hochauflösenden Kamera an der

Sortieranlage erkannt und dekodiert werden, die dann in der Lage ist, die Verpackungen anhand der übertragenen Merkmale (z.B. Food vs. Non-Food) in die entsprechenden Ströme zu sortieren. (Bild: Holy Grail)

Die für 2030 verbindlichen EU-weiten Zielvorgaben für den Recyclinganteil von Kunststoffen in Verpackungen erfordern einen grundlegenden Wandel in der gesamten

Wertschöpfungskette, insbesondere für Hersteller und Einzelhändler, die Kunststoffverpackungen verwenden.

Unter der Leitung des technischen Teams von HolyGrail 2.0 (HG2.0) sollen die Tests die Fähigkeit der Technologie bewerten, zwei Arten von flexiblem Verpackungsmaterial zu erkennen, zu sortieren und auszuschleusen: PP-Flexibles, hergestellt von Pepsi Co Inc., und LDPE-Flexibles, hergestellt von Essity und P&G. Die Versuche zur Sortierung des Granulats werden in der Entsorgungsanlage in Hündgen durchgeführt.

Am gleichen Standort wird auch ein dreimonatiger Sortierversuch für Hartplastik-Verpackungen mit digitalem Wasserzeichen gestartet, die von mehreren HG2.0-Mitgliedsunternehmen hergestellt und auf dem dänischen und deutschen Markt eingeführt wurden. Dies geschieht mit Hilfe von zwei Prototypen, die vom

Maschinenhersteller Pellenc ST und dem Technologieanbieter Digimarc entwickelt und auf der kommerziellen Sortieranlage von Hündgen Entsorgung installiert wurden.

Zwei Recyclingversuche im industriellen Maßstab werden dann Phase 3 abschließen. Die Prüfung der in der Entsorgungsanlage in Hündgen gesammelten PP-Folien und flexiblen PE-Fraktionen wird von Borealis durchgeführt, während die Prüfung des separaten Non-Food-PET-Flaschenstroms, der aus dem Hartplastik-Versuch stammt, in der Recyclinganlage von Indorama Ventures in Verdun (FR) stattfinden wird. Im Erfolgsfall würde die Technologie TRL 9 erreichen - ein System, das sich in der Praxis bewährt hat.