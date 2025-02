Der Verpackungsspezialist Hunter Luxury hat sich mit der renommierten Single Malt Scotch Whisky-Brennerei The Glenlivet zusammengetan, um eine exklusive Verpackung für The Glenlivet 40 Year Old zu entwerfen – die bisher älteste Abfüllung der traditionsreichen Destillerie.

Die Verpackung besteht aus einem markanten Zylinder aus gebürstetem Kupfer mit feinen Gravuren, einem eleganten blaugrünen Band mit einer patinierten Gedenkmünze und einem innovativen, federbelasteten Deckel mit Drehverschluss. Jedes Detail wurde präzise aufeinander abgestimmt, um ein haptisches Erlebnis zu schaffen, das den Konsumenten auch nach dem ersten Öffnen in Erinnerung bleibt.

Die Gestaltung verweist auf die lange Geschichte von The Glenlivet, die im frühen 19. Jahrhundert begann. Gründer George Smith destillierte zunächst illegal, bevor er als Erster in Schottland eine offizielle Lizenz erwarb – trotz Widerstands der Schwarzbrenner. „Sein Whisky wurde sogar von König Georg IV. geschätzt, obwohl er damals noch illegal war“, erzählt Paul Hamilton, Head of Sales & Marketing bei Hunter Luxury. „Diese Geschichte inspirierte unser Design.“

Für das Konzept wurde Kupfer verwendet, das an die klassischen Brennblasen erinnert, die seit Jahrzehnten in Whiskybrennereien im Einsatz sind. Die Verpackung besteht aus eloxiertem Aluminium, das mit gebürstetem Kupfer veredelt wurde – eine Kombination, die Ästhetik mit Langlebigkeit verbindet. Zudem ist sie recycelbar.

„Wir wollten die Geschichte von The Glenlivet mit einer einzigartigen Verpackung würdigen“, so Hamilton. „Jedes Detail, vom eingravierten Text bis zu den subtilen Gestaltungselementen, ist eine Hommage an dieses Erbe. Unser Design vereint Handwerkskunst mit modernen Fertigungstechniken.“

Die enge Zusammenarbeit zwischen Hunter Luxury, The Glenlivet und der Designagentur JDO Global hat eine Verpackung hervorgebracht, die nicht nur die Geschichte des Whiskys erzählt, sondern auch ein besonderes Sammlerstück darstellt.