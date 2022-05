Sowohl im Jahr 2020 wie auch im Jahr 2021 konnten sich die Maschinenhersteller über eine anhaltend hohe Investitionstätigkeit im Inland freuen. 2020 investierten die Unternehmen 356 Mio. Euro allein in Verarbeitungsmaschinen (plus 2 %). Davon entfielen 73 Mio. Euro auf Importe.



Im Jahr 2021 sind die inländischen Verkäufe nach Schätzungen des VDMA um etwa 3 % über das Vorjahresniveau gestiegen. „Niedrige Zinsen, KFW-Fördermöglichkeiten für Prozess- und Verfahrensumstellungen, die zu Energie- und Ressourceneinsparungen führen, sowie Investitionen in Automatisierungslösungen und Kapazitätsaufbau haben starke Impulse gegeben“, kommentiert Schröter die Geschäftsentwicklung im Jahr 2021.



Mit Blick auf das Auslandsgeschäft stach 2021 insbesondere der ohnehin wichtigste Auslandsmarkt USA durch einen Nachfrageanstieg von über 23 % hervor. Maschinen im Wert von mehr als 100 Mio. Euro gingen 2021 von Deutschland in die USA.



„In der US-amerikanischen Lebensmittelindustrie ist es sehr schwierig, qualifiziertes Bedienpersonal zu bekommen. Das zwingt die Unternehmen, in moderne Technologien und Automatisierungslösungen für die sichere und stabile Produktion zu investieren. Und die Coronapandemie hat diesen Trend noch verstärkt“, erläutert Klaus Schröter die dynamische Entwicklung im amerikanischen Markt.



Neben den USA gab es auch deutliche Impulse aus einzelnen Überseemärkten, so zum Beispiel aus China, Brasilien und Australien, um nur einige zu nennen.

Die deutschen Lieferungen in viele europäischen Länder hingegen gingen 2021 zurück und fielen unter das sehr hohe Vorjahresniveau. So wurden deutlich weniger Maschinen nach Frankreich, Spanien, in das Vereinigte Königreich oder nach Russland geliefert. Unter dem Strich stiegen die Auslandslieferungen im Jahr 2021 um rund 3 % über den hohen Vorjahreswert.