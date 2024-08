Die Zahlen machen die Verunsicherung mehr als deutlich. Bei einer von Global Data in Asien durchgeführten Verbraucherumfrage gab fast ein Drittel (31 %) der Befragten an, dass wiederverwertbare Verpackungen beim Kauf von Produkten ein wesentliches Merkmal sind. Gleichzeitig erklärten 58 % der Käufer und Käuferinnen, dass sie vor dem Kauf die Preise prüfen oder vergleichen. 46 % räumten hinterher ein, dass sie auf billigere Marken ausweichen.

Nachhaltige Verpackungen sind auf dem Vormarsch, und der Trend wurde während der Covid-19-Pandemie noch deutlicher, als die Menschen sensibilisiert wurden. Doch gerade jetzt, wo nachhaltige Verpackungen eine kritische Masse erreichen, scheint die hohe Inflation seit 2022 den Enthusiasmus der asiatischen Verbraucher zu dämpfen, heißt es bei Global Data.

„Nachhaltige Verpackungsinitiativen wurden durch das Bewusstsein der Verbraucher, die Verpflichtung der Unternehmen, grüne Initiativen zu erproben, und durch die Gesetzgebung vorangetrieben. Angesichts der zahlreichen Faktoren, die nachhaltige Verpackungen begünstigen, haben die Hersteller ihre Investitionen erhöht. Dank der umfassenden Unterstützung sind nachhaltige Verpackungen im Trend, insbesondere seit der Covid-19-Pandemie, als das Bewusstsein der Verbraucher stieg. Die hohe Inflation seit Anfang 2022 hat diesen Initiativen jedoch einen Dämpfer verpasst“, sagt Parthasaradhi Reddy Bokkala, Lead Consumer Analyst bei Global Data, mit Blick auf die vergangenen Jahr.

Deepak Nautiyal, Consumer and Retail Commercial Director, APAC and Middle East: „Nachhaltige Verpackungsmaterialien sind in der Regel teurer als herkömmliche Verpackungsmaterialien. Sie erfordern spezielle Herstellungsverfahren, um von den Verbrauchern akzeptiert zu werden. Diese Verfahren erhöhen jedoch die Kosten für das Material. Angesichts steigender Inputkosten sind die Hersteller nicht in der Lage, diese Kosten aufzufangen und müssen sie an die Verbraucher weitergeben, was letztlich zu Preissteigerungen führt. Angesichts der inflationsbedingt hohen Preise würden die Produkte durch diese zusätzlichen Kosten noch teurer werden“.