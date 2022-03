Mehr als 11.000 Nutzer folgen der Initiative „Mülltrennung wirkt“ auf Tiktok seit dem Start ihres Kanals im Oktober 2021. Leere Haarspraydosen und Getränkekartons kommen in die Gelbe Tonne oder in den Gelben Sack, kaputte Kopfhörer und gebrauchte Batterien aber auf keinen Fall: Mit kurzen Videos erklären bekannte deutsche Tiktok-Creatoren auf dem Kanal der Initiative „Mülltrennung wirkt“, wie sich Abfall in klassischen Alltagssituation korrekt entsorgen lässt. Über eine Million Aufrufe gibt es beispielsweise für ein Video von Creatorin „Kindofelena“. Hier erfahren Nutzer im inszenierten Comedy-Streitgespräch „Geschwister vs. Einzelkinder“, dass die Kunststoffverpackung vom geklauten Lieblingssnack in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack gehört.

Damit Mülltrennung im Alltag funktioniert

Wohin mit dem Coffee-to-go-Becher, wenn man gerade unterwegs zur Uni ist? Ist es egal, ob man ein leeres Gurkenglas schnell in den Restmüll wirft, weil die Zeit für den Weg zum Altglascontainer zu knapp ist? Fachfragen aus der Community klärt der Chef selbst: „CEO of Mülltrennung“ ist Axel Subklew, Experte der Initiative „Mülltrennung wirkt“.

Bei Tiktok ist „CEO of…“, wer sich mit einem Thema besonders gut auskennt. „Für uns ist es nicht nur wichtig, jungen Zielgruppen auf Tiktok zu erklären, wie man Müll richtig trennt. Vielmehr lernen wir auch, welche Fragen sie haben und welche Informationen sie brauchen, damit es im Alltag gut funktioniert“, beschreibt Subklew die Aufgabe des Tiktok-Kanals der Initiative „Mülltrennung wirkt“. Kreation und Umsetzung für den Kanal liegen bei der Agentur „Project Z“. Mit ihren Teams direkt aus der Zielgruppe ist sie spezialisiert auf Kampagnen für die „Generation Z“.