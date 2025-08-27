Initiative „Mülltrennung wirkt“ startet regionale Kampagne

Die regionale Kampagne der Initiative „Mülltrennung wirkt“ bringt Tipps zur richtigen Abfalltrennung direkt in den Alltag der Menschen – im öffentlichen Raum, digital und zu Hause. Out-of-Home-Großflächenplakate vermitteln alltagsnahe Botschaften, begleitet von digitalen Bannern und Hörfunk-Infomercials. Alle Maßnahmen sind regionalisiert, so soll ein direkter Bezug zur Lebenswelt der Menschen und eine Identifikation mit dem Thema entstehen.

Ein besonderes Element ist die Postwurfsendung: Sie erreicht die Haushalte mit einer praktischen Trenntabelle und bringt die Informationen unmittelbar ins persönliche Umfeld – direkt in den Briefkasten. Die unterschiedlichen Kampagnen-Claims greifen gängige Zweifel an Abfalltrennung auf – mit einem Augenzwinkern, zum Beispiel: „Mülltrennung ist für dich Käse? Der gehört trotzdem nicht in die Gelbe Tonne. Die Käseverpackung schon.“ Die Maßnahmen der Kampagne verweisen auf eine Landingpage, auf der Bürger Informationen zur richtigen Trennung von Verpackungsabfällen sowie Materialien wie Trenntabellen zum Download finden.

Ergänzend zur lokalen Kampagne startet die Initiative auf ihren Social-Media-Kanälen, beispielsweise auf Tiktok und Instagram, die Video-Serie „Trash Talk: Die Trennungsshow“, die Alltagsszenen rund um das Thema Mülltrennung aufgreift.