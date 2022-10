| von Philip Bittermann Kreislaufwirtschaft: SIG startet „Recycle for Good“

Initiative sammelt gebrauchte Getränkekartons in Ägypten

SIG startet „Recycle for Good" in Ägypten, eine Recycling-Initiative die gebrauchte Getränkekartons direkt in Haushalten und in der Gastronomie sammeln will.