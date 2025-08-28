Innoprint 2025: die Themen des Verpackungsdruck-Events

„Der Standort spiegelt perfekt wider, wofür Innoprint steht: gebündelte Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Farbhersteller bis zum Markenartikler“, erklärt Karsten Schröder, Initiator und Moderator von Innoprint. „Die hochmoderne Infrastruktur des Follmann Technologie- und Wissenszentrums schafft beste Voraussetzungen für Diskussionen auf Augenhöhe.“

Wie wird Verpackungsdruck effizient und rezyklierbar?

Die Vorträge behandelt unter anderem folgende Schwerpunkte:

7-Farben-Fixed-Palette & Colour-Management – neueste Strategien für konsistente Druckergebnisse ohne Umrüstzeiten

Echtzeit-Datenanalyse – Live-Monitoring und KI-gestützte Prozessoptimierung direkt an der Maschine

Robotik & Inline-Inspektion – automatisierte Qualitätskontrolle für schnellere Durchlaufzeiten

Recyclingfreundliche Druckfarben und BOPP-Folien – Lösungen für Kreislauffähigkeit und Lebensmittelsicherheit

Außerdem gibt es die Möglichkeit zur exklusiven Werksbesichtigung bei Follmann und damit Einblicke in die Produktion von High-Tech-Druckfarben und -Verpackungsklebstoffen.

Warum sollten Sie an der Innoprint-Premiere Teilnehmen?

Technik trifft Praxis – Tagungsräume mit Blick auf eine der modernsten Produktionsstätten der chemischen Industrie in Europa. Werksführungen vermitteln aktuelle Entwicklungen unmittelbar vor Ort.

Themenschwerpunkt „Effizient & rezyklierbar“ – So lassen sich Druckqualität, Ressourcenschonung und Kreislauffähigkeit vereinen.

Intensives Networking beim Tapas-Vor-Abend, Dinner zwischen den Vortragstagen sowie Shuttle Service sind im Ticket-Preis von 1.490 Euro enthalten.

Hybrides Format mit professionellem Livestream und simultaner AI-Übersetzung ins Englische für internationale Gäste.

Anmeldung und weitere Informationen

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Details zum Programm, zu Hotelkontingenten und zur Registrierung finden Sie unter www.inno-print.de.