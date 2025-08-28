Markt

28. Aug. 2025 | 13:23 Uhr | von Philip Bittermann

Expertentreff Verpackungsdruck

Innoprint 2025: die Themen des Verpackungsdruck-Events

Der „Expertentreff Verpackungsdruck“ geht unter neuem Namen in die zehnte Auflage: Innoprint 2025. Und so trifft sich die Verpackungsdruck-Branche am 27. und 28. November 2025 im neuen Veranstaltungszentrum der Follmann-Gruppe in Minden – erstmals inmitten einer Spezialchemie-Fabrik, die unter anderem wässrige Druckfarben und bio-basierte Verpackungsklebstoffe herstellt.

Von Digitalisierung bis Nachhaltigkeit deckt Innoprint 2025 relevante Themen aus der Welt des Verpackungsdruck ab.

Von Digitalisierung bis Nachhaltigkeit deckt Innoprint 2025 relevante Themen aus der Welt des Verpackungsdruck ab. (Bild: OpenAI)

„Der Standort spiegelt perfekt wider, wofür Innoprint steht: gebündelte Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Farbhersteller bis zum Markenartikler“, erklärt Karsten Schröder, Initiator und Moderator von Innoprint. „Die hochmoderne Infrastruktur des Follmann Technologie- und Wissenszentrums schafft beste Voraussetzungen für Diskussionen auf Augenhöhe.“

Wie wird Verpackungsdruck effizient und rezyklierbar?

Die Vorträge behandelt unter anderem folgende Schwerpunkte:

  • 7-Farben-Fixed-Palette & Colour-Management – neueste Strategien für konsistente Druckergebnisse ohne Umrüstzeiten
  • Echtzeit-Datenanalyse – Live-Monitoring und KI-gestützte Prozessoptimierung direkt an der Maschine
  • Robotik & Inline-Inspektion – automatisierte Qualitätskontrolle für schnellere Durchlaufzeiten
  • Recyclingfreundliche Druckfarben und BOPP-Folien – Lösungen für Kreislauffähigkeit und Lebensmittelsicherheit

Außerdem gibt es die Möglichkeit zur exklusiven Werksbesichtigung bei Follmann und damit Einblicke in die Produktion von High-Tech-Druckfarben und -Verpackungsklebstoffen.

Warum sollten Sie an der Innoprint-Premiere Teilnehmen?

  • Technik trifft Praxis – Tagungsräume mit Blick auf eine der modernsten Produktionsstätten der chemischen Industrie in Europa. Werksführungen vermitteln aktuelle Entwicklungen unmittelbar vor Ort.
  • Themenschwerpunkt „Effizient & rezyklierbar“ – So lassen sich Druckqualität, Ressourcenschonung und Kreislauffähigkeit vereinen.
  • Intensives Networking beim Tapas-Vor-Abend, Dinner zwischen den Vortragstagen sowie Shuttle Service sind im Ticket-Preis von 1.490 Euro enthalten.
  • Hybrides Format mit professionellem Livestream und simultaner AI-Übersetzung ins Englische für internationale Gäste.

Anmeldung und weitere Informationen

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Details zum Programm, zu Hotelkontingenten und zur Registrierung finden Sie unter www.inno-print.de.

Markt
Ikonischsche Verpackungen: In manchem Fällen gehören Marken und ihre Verpackung fast schon untrennbar zusammen.
Markt
Marken und ihr Verpackungsdesign

Die ikonischsten Verpackungen der Welt

Wenn Kleider Leute machen, dann machen Verpackungen Marken. Oder was sehen Sie vor Ihrem geistigen Auge, wenn Sie Coca-Cola oder Pringles hören? Richtig. Wir haben einmal die wohl ikonischsten Verpackungen aus dem Supermarkt zusammengestellt. Einfach hier klicken.

Auch interessant