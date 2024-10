neue verpackung: Stichwort Komplexität: Ein weiteres wichtiges Thema ist das Lifecycle Assessment (LCA). Wo beginnt und wo endet die Verantwortung eines Unternehmens? Wie beeinflusst das die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden?

Cantzler: Eine LCA-Bewertung findet bei Mondi typischerweise dort statt, wo wir ein Endprodukt fertigen. So können wir beispielsweise zeigen, wie wir mit unseren faserbasierten Lösungen den CO 2 -Fußabdruck im Vergleich zu Kunststoffverpackungen reduzieren. Um den Fußabdruck einer jeden Verpackung zusätzlich zu reduzieren, investieren wir auch regelmäßig in unsere Werke, wie zuletzt in unsere Zellstoffproduktion in Neusiedler in Niederösterreich. Für insgesamt 20 Mio. Euro modernisieren wird dort gerade unter anderem den Rückgewinnungskessel, den Dampfspeicher sowie die Dampfturbine. So können wir die Treibhausgasemissionen der Zellstoffproduktion um mehr als 20 % reduzieren. In einem Projekt in Südafrika investieren wir wiederum in Biomasse, wodurch wir die dortigen CO 2 -Emissionen sogar um 95 % reduzieren können.



Und wenn gewünscht, dann können wir die übrigen Emissionen zusammen mit Climate Partner kompensieren – beispielsweise mithilfe eines Wasserkraftwerk-Projekts in Brasilien – und unseren Kunden Verpackungen mit Netto-Null-CO 2 anbieten.



In unserer Feinpapierabteilung stehen wir ganz am Anfang der Wertschöpfung, das heißt wir produzieren das Papier, das dann zur Verpackung verarbeitet wird. Wir stellen Informationen bereit, die es unseren Kunden ermöglichen, eine eigene LCA-Bewertung ihrer Verpackung vorzunehmen. Das Cradle-to-Cradle-Zertifikat gibt dann noch einmal zusätzlich Sicherheit, dass wir die Nachhaltigkeit regelmäßig auditieren und verbessern.