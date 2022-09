neue verpackung: Herr Biss, mit Anpassungen der Richtlinien 2005/29/EG und 2011/83/EU will die Europäische Union für Verbraucher irreführende Informationen bezüglich der Nachhaltigkeit bestimmter Produkte und/oder ihrer Verpackungen unterbinden. Nun ist Greenwashing in den vergangenen Jahren ein gern genutzter Kampfbegriff geworden. Aber gibt es eigentlich eine klare Linie, bei deren Überschreiten sich Unternehmen dem Greenwashing schuldig machen?

Malte Biss: Die Nivellierung der EU-Verbraucherschutzverordnung gibt erstaunlich klare Vorgaben zur Vermeidung von Greenwashing vor. Klar wird der Begriff in der Branche immer präsenter, es springen ja auch immer mehr auf das Thema an. Allerdings wird die Brisanz des Themas getragen von einer zweiten EU-Studie: Die jüngste Studie der EU-Kommission zu Greenwashing ergab, dass von 150 geprüften Umweltaussagen zu verschiedenen Produkten 53,3 % vage, irreführende oder unbegründete Informationen über die Umwelteigenschaften der Produkte aussagen – sowohl in der Werbung als auch auf dem Produkt selbst. Das will die EU in Zukunft noch strenger verhindern. Ein Maßnahmenkatalog soll Verbraucher gezielt vor Greenwashing schützen: Falsche Werbeversprechen hinsichtlich ökologischer und sozialer Auswirkungen, zur Haltbarkeit oder Reparierbarkeit eines Produkts sollen verboten werden. Hier vier Beispiele dazu:



Kommunikation toller Absichten: Unternehmen werben mit vagen Umweltversprechen in der Zukunft, die gar keine klaren und überprüfbaren Verpflichtungen und Ziele beinhalten, oder kein unabhängiges Überwachungssystem aufweisen.

Selfmade-Siegel: Auf Produkten wird mit einem eigenen Nachhaltigkeitssiegel geworben, das nicht auf einem Zertifizierungssystem beruht oder nicht von staatlichen Stellen festgesetzt wurde.

Beispiel: Die ganzen „Mikroplastikfrei-Etiketten“ der großen Retailer werben seit einigen Jahren mit Aussagen wie „Rezeptur ohne Mikroplastik“ bei Waschmitteln und Kosmetikprodukten. Klingt super, aber Details und Aussagen dieser vermeintlichen Siegel sind für Verbraucher kaum nachvollziehbar, denn es gibt weder unabhängige Tests noch gibt es irgendwelche unabhängige Bewertungen der Produkte durch Dritte.