Wenn ich heute durch den Supermarkt gehe und Produkte meiner Kunden im Regal sehe, erfüllt mich das mit Stolz. Nicht nur, weil ich die Unternehmen dahinter kenne, sondern weil ich weiß: Hier entsteht etwas Handfestes. Jede Verpackung erzählt eine Geschichte – von Innovation, von technischem Know-how, von kreativen Köpfen, die ich vielleicht selbst an Bord geholt habe. Diese unmittelbare Nähe zum Endprodukt war schon immer mein Antrieb, auch lange bevor ich in die Verpackungsindustrie kam.

Vom Flugzeugingenieur zum Verpackungsexperten

Als Flugzeugingenieur war es das Abheben der Maschine, das Triumphgefühl nach monatelanger Präzisionsarbeit. Wir zerlegten Jets komplett, überholten sie, setzten sie wieder zusammen – und dann der Moment: das Flugzeug hebt ab, fliegt, landet sicher. Das Ergebnis unserer Arbeit war unübersehbar, die Verantwortung immens, die Zufriedenheit unbezahlbar.

Diese Erfahrung prägte meine Erwartung an Arbeit: Ich will sehen, was ich bewirke.

ls ich später als Geschäftsführer in die Druck- und Verpackungsindustrie wechselte, fand ich genau das wieder – nur in anderer Form. Statt Flugzeugen waren es nun Verpackungen, die ich täglich in den Regalen entdeckte. Auch hier: ein greifbares Produkt, ein sichtbares Ergebnis. Doch die Verpackungsindustrie bot noch etwas anderes: Dynamik. Die Anforderungen veränderten sich ständig, getrieben von Marketing, Nachhaltigkeit, neuen Technologien. Es war nie langweilig, immer eine Herausforderung. Und immer war da dieses befriedigende Gefühl, wenn unsere Produkte den Weg zum Endkunden fanden.

Heute: Personalberater mit Leidenschaft

Heute bin ich Personalberater für die Verpackungs- und produzierende Industrie. Auf den ersten Blick mag das nach einem Schritt weg vom Produkt klingen – aber das Gegenteil ist der Fall. Ich habe heute Einblick in mehr Unternehmen, mehr Technologien, mehr Innovationen als je zuvor. Ich sehe, wie sich die Branche wandelt: neue Materialien, intelligente Verpackungslösungen, Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft. Und ich gestalte aktiv mit, indem ich die Menschen finde, die diese Veränderungen vorantreiben.

Die Verpackungsindustrie ist lebendig. Sie ist systemrelevant, ohne dass groß darüber gesprochen wird. Sie ist Innovationstreiber in Sachen Nachhaltigkeit. Sie verbindet Technik, Kreativität und Wirtschaft auf einzigartige Weise.