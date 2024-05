Ein neues Geschmacks- und eine neues Sharing-Erlebnis verspricht Kellanova mit den neuen Pringles Mingels. Laut Unternehmensangaben sind die Snacks außen knusprig und innen leicht und luftig. Und, was wirklich überrascht: Sie werden nicht mehr gestapelt in länglichen Dosen serviert, sondern in Tüten gesteckt. Es ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass Kellanova wieder Snacks in Beuteln anbietet.

„Unsere ikonische Pringles-Dose ist Teil unserer Identität - und sie wird nicht verschwinden - aber wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um innovativ zu sein und die neuesten Sehnsüchte unserer Fans zu befriedigen“, sagte Mauricio Jenkins, US-Marketingleiter von Pringles. „Dieser luftige Snack bietet den Fans nicht nur eine neue Art, Pringles zu erleben, sondern auch eine neue Art, ihren Lieblingssnack mit Freunden und Familie zu genießen, sei es zu Hause beim Filmabend, auf einer Party oder unterwegs.“

Die gepufften Snacks sind eine Mischung aus zwei verschiedenen Pringles-Geschmacksrichtungen und haben eine bowtieähnliche Form, die vom Firmenlogo Mr. P. inspiriert ist. Es gibt sie in drei Geschmacksrichtungen: Cheddar & Sour Cream, Sharp White Cheddar & Ranch sowie Dill Pickle & Ranch. Die Markteinführung im Einzelhandel findet im Oktober dieses Jahres statt.

Kellanova ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Snacks, internationale Cerealien und Nudeln sowie Tiefkühlkost in Nordamerika mit einer mehr als 100-jährigen Tradition. Zum Portfolio gehören Marken wie Pringles, Pop-Tarts, Kellogg's Rice Krispies Treats und Coco Pops. 2023 betrug der Nettoumsatz 13 Mrd. US-Dollar.