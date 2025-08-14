Johannes Remmele: Unternehmer mit Vision und Herz

Nach dem 60-jährigen Jubiläum von Südpack im Jahr 2024 steht 2025 ein weiteres Jubiläum an: Johannes Remmele, Mitinhaber und langjähriger Gestalter des Folien- und Verpackungsspezialisten aus Ochsenhausen, feierte am 9. August seinen 65. Geburtstag. Der Unternehmer, Visionär, Familienmensch und leidenschaftliche Motorsportfan blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die nicht nur Südpack, sondern die gesamte Branche nachhaltig geprägt hat.

Seit seinem Einstieg in das Familienunternehmen im Jahr 1988 hat Johannes Remmele Südpack mit unternehmerischem Weitblick, Innovationskraft und einem tiefen Verständnis für Marktbedürfnisse zu einem internationalen Technologieführer entwickelt. Auch nach seinem Rückzug aus der operativen Geschäftsführung im Jahr 2019 gestaltet er gemeinsam mit seiner Schwester Carolin Grimbacher als Mitinhaber die Zukunft des Unternehmens aktiv mit und setzt dabei weiterhin Impulse für die grüne Transformation der Kunststoff- und Verpackungsindustrie.

Früh eigene Trends gesetzt

Sein Weg ins Unternehmen war alles andere als klassisch: Obwohl in eine Unternehmerfamilie hineingeboren, entschied sich Johannes Remmele zunächst für eine Ausbildung zum Steuerfachgehilfen. Erst durch die Arbeit im elterlichen Betrieb und die Leidenschaft für Technik und Motoren fand er seinen Weg in die Verpackungswelt und entdeckte seine Berufung im „Family Business“.

Mit der Gründung der Ecoform und Investitionen in neue Technologien, internationale Standorte und nachhaltige Verpackungslösungen setzte Remmele früh eigene Trends. Unter seiner Führung entwickelte das Unternehmen unter anderem recyclingfähige Monomaterialien, wiederverschließbare Verpackungskonzepte und eine ressourcenschonende Drucktechnologie. Es waren Innovationen, die Maßstäbe setzen.

Globaler Erfolg mit starken Werten

Trotz des unternehmerischen Erfolgs ist Johannes Remmele stets der Mensch geblieben, der er immer war: authentisch, werteorientiert und seiner Familie eng verbunden. Diese Haltung lebt er nicht nur selbst, sondern gibt sie auch an die nächste Generation weiter. Sohn Carlo leitet seit 2023 Südpack USA als CEO, auch die weiteren Kinder sind bereits im Unternehmen aktiv.