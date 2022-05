Damit ist Johnson's Baby die erste Marke für Babypflegeprodukte, die in Großbritannien einen recycelbaren Nachfüllkarton auf Papierbasis auf den Markt bringt.

Die neuen Kartons sind leicht auszugießende Nachfüllpackungen für die beliebtesten Familienprodukte der Marke in Großbritannien: Baby Shampoo, Bedtime Bath und Top-to-Toe Wash.

Das Nachfüllsortiment, das in diesem Monat in Großbritannien eingeführt wird, soll in diesem Jahr in über 20 Märkten der EMEA-Region eingeführt werden. Der empfohlene Verkaufspreis (UVP) für die Nachfüllpackungen mit einem Liter Inhalt beginnt in Großbritannien bei 4,25 Pfund und bietet den Verbrauchern ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zum UVP der aktuellen Flaschenpackungen. Das Nachfüllsortiment wird von Sainsbury's und Amazon verkauft und wird ab Mitte Mai bei Boots, Tesco, Superdrug und Ocado erhältlich sein.