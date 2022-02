Viele Abfälle landen auf Deponien

In vielen Schwellenländern landet Müll unsortiert auf Deponien oder wird wild entsorgt. Auch in Mexiko steckt Recycling teils noch in den Kinderschuhen: Nur etwa 10 % der Wertstoffe verbleiben im Recycling-Kreislauf. Eine Ausnahme macht der Verpackungskunststoff PET, der sich ideal für die Kreislaufwirtschaft eignet. Die Sammelquote für PET liegt in Mexiko mittlerweile bei über 50 %. Damit bewegt sich der Staat weltweit im Mittelfeld. Einen Spitzenplatz in dieser Statistik nimmt Deutschland mit 94 % ein, da sich hier ein Pfandsystem für PET-Getränkeverpackungen etabliert hat.

Kleinunternehmer sammeln PET

Imer betreibt sein PET-Recyclingwerk in Toluca seit 2005. Wegen der geringen Rücklaufquote aus den öffentlichen Entsorgungssystemen arbeitet das Recyclingunternehmen mit privaten PET-Sammlern zusammen. Imer entlohnt die Kleinunternehmer für das abgelieferte Material direkt.

Das Unternehmen hat im Zentrum und im Süden Mexikos acht Anlagen aufgebaut, in denen es Kunststoffabfälle sammelt und sortiert. Dort wird sortenreines PET für das bottle-to-bottle-Recycling von Getränkeverpackungen gewonnen. Die privaten Kleinunternehmer sind so genannte Small Collectors, beispielsweise Nachbarschaften, die ihre Abfälle gemeinsam sammeln und zu einem der Zentren bringen.

Auch Angestellte von Entsorgungsunternehmen sortieren vor dem Entleeren von Tonnen und Containern Müll und sammeln auf eigene Rechnung Wertstoffe für Imer ein. Auf öffentlichen Plätzen und an Straßen sammeln weitere Kleinunternehmer verwertbare Abfälle und verkaufen sie an die Sammelzentren weiter. Imer arbeitet mit etwa 370 dieser Small Collectors zusammen; 2020 lieferten sie circa zwei Drittel des im Recyclingwerk aufbereiteten Materials.