Der viertgrößte Möbelhändler Europas, Jysk, reduziert massiv den eigenen Kunststoffverbrauch. Das dänische Unternehmen, ehemals bekannt unter dem Namen „Dänisches Bettenlager“, verzichtet auf die Plastikfolie um die Kopfseite der Paletten, auf denen die Ware in die Stores geliefert wird. Auf diese Weise, so das Unternehmen, könne jährlich 920.000 kg Plastik einspart werden. In den meisten Logistikzentren von Jysk wurde diese Änderung der Palettenumverpackung bereits umgesetzt und ein smarter Ersatz gefunden.

„Dieses Projekt ist ein weiterer Schritt in eine nachhaltigere Zukunft für Jysk. Bisher haben wir alle Paletten mit Plastikfolie um die Kopfseite versehen, aber dank einer Verpackungsoptimierung wird das künftig nicht mehr so häufig benötigt. Für die Stores, die einen solchen Schutz möglicherweise weiter benötigen, haben wir eine wiederverwendbare Abdeckung entwickelt“, sagt Michael Olesen, Retail Operational Manager bei Jysk.

Der Zweck der oberen Plastikhülle bestand darin, die jeweiligen Waren vor Witterungseinflüssen zu schützen; die allermeisten Paletten werden jedoch direkt in den Stores eingelagert. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Paletten eine Zeit lang im Freien stehen müssen und hier können die Stores die neuen Abdeckungen verwenden.

Ein internationales Team aus verschiedenen Ländern hat ein Design der Abdeckungen für eine praxisgerechte Umsetzung und einfache Handhabung entwickelt. Anschließend wurden die Abdeckungen dann in ausgewählten Stores getestet. 755 Jysk-Stores haben bereits ihre neuen Abdeckungen erhalten, während weitere 100 Stores Bestellungen aufgegeben haben.

Neben der Schonung der Umwelt bringt die Umstellung auch finanzielle Einsparungen mit sich. Und als zusätzlicher Vorteil erhöht die neue Initiative auch die Arbeitseffizienz der Mitarbeite und Mitarbeiterinnen in den Logistikzentren. „Es spart ihnen Zeit und sorgt für ein besseres Arbeitsumfeld, was immer ein Gewinn ist“, sagt Michael Olesen.

Jysk ist ein internationaler Einrichtungshändler mit skandinavischen Wurzeln. Die Gruppe betreibt mehr als 3.300 Stores und Webshops in 48 Ländern und beschäftigt rund 31.000 Mitarbeitende. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 4,1 Mrd. Euro.