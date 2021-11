„Wir freuen uns sehr, dass wir die Jury von uns überzeugen konnten und dies sowohl, was unsere innovativen Produkte, aber auch, was unsere Ausbildungsqualität angeht“, sagt Stefanie Wieckenberg, Geschäftsführerin bei der Karl Knauer KG. „Denn wenn von Nachhaltigkeit gesprochen wird, geht es in aller Regel um Umweltaspekte und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Für uns als Familienunternehmen stehen aber zuallererst die Menschen im Fokus, mit denen und für die wir die Zukunft sinnvoll gestalten möchten. Und das beginnt eben mit einer Ausbildung, die unsere Nachwuchskräfte dazu befähigt, ihr Wissen und ihre Talente in die Gesellschaft einzubringen.“