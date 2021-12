Im Rahmen der Plastikstrategie der Schwarz Gruppe Reset Plastic hat sich Kaufland im Jahr 2018 konkrete Ziele für weniger Plastik und mehr Recycling gesetzt. Nach drei Jahren zieht das Unternehmen eine erste Zwischenbilanz.

Durch Verpackungsoptimierung und -reduktion konnte Kaufland den Plastikeinsatz in Deutschland in den ersten drei Jahren bereits um 20 % reduzieren. Länderübergreifend liegt die Einsparung sogar bei 21 %.

„Das ist ein erster großer Meilenstein, den wir in erster Linie unseren wirklich engagierten Kollegen in den Fachbereichen zu verdanken haben. Sie haben an verschiedensten Stellen im Unternehmen mit Nachdruck und Erfolg an den Reduktionszielen gearbeitet“, erklärt Lavinia Ahmad, Leiterin Nachhaltigkeit bei Kaufland.

Erreichte Meilensteine

In den vergangenen drei Jahren hat Kaufland, wo immer möglich und nachhaltig Plastik reduziert, Produkte so gestaltet, dass sie recyclingfähig sind und den Rezyklatanteil in allen Eigenmarkenverpackungen stetig erhöht. Zudem setzt sich das Unternehmen aktiv für die Wiederverwertung der in den Kreislauf eingebrachten Materialien ein.