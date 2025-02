Die vom Verband Fedemco in Auftrag gegebene Untersuchung wurde auf der Messe Fruit Logistica 2025 in Berlin präsentiert. Demnach schneiden Holzverpackungen für Frischwaren in allen Nachhaltigkeitsindikatoren besser ab als die Lösungen aus Wellpappe:

51 % geringeres Treibhauspotenzial

15 % reduzierter Wasserverbrauch

32 % weniger Beitrag zur Bodenversauerung

95 % geringerer Einfluss auf Meeresökosysteme

77 % weniger Auswirkungen auf Süßwasserökosysteme

Fedemco betont, dass Holzverpackungen vollständig recycelbar und biologisch abbaubar sind. Die Rohstoffe stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, was Kohlenstoffspeicherung, Gewässerschutz und Biodiversität fördert.

Mit Blick auf die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) verstärken europäische Holzverpackungsverbände ihre Zusammenarbeit. Fedemco, derzeit Vorsitzender von Grow International, einem Netzwerk europäischer Holzverpackungsverbände, setzt sich für die Förderung von Holz als nachhaltigstes Verpackungsmaterial ein. Geschäftsführer Emilio J. Pérez: "Die Zukunft unseres Planeten steht auf dem Spiel und wir alle können zu einer besseren Zukunft beitragen."