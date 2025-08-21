Neue Lösungen und Partnerschaften

Die Etikettieranlagen der Geset 200 sind modular aufgebaut und hierdurch flexibel einsetzbar, etwa für die Etikettierung von Ober- oder Unterseiten, ein- oder zweiseitige Anwendungen auf Primärverpackungen oder Rundumetikettierungen zylindrischer Produkte. Sie lassen sich nahtlos in bestehende Produktionslinien einfügen und sind für die Kennzeichnung von Lebensmittel-, Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen.
Mit einer maximalen Druckhöhe von 108 mm ermöglicht der Markoprint Integra Singular 108 hochauflösenden Großschriftdruck in hoher Druckqualität. Der thermische Inkjetdrucker mit HP-Kartuschentechnik bringt Texte, 1D- und 2D-Codes kantenscharf auf Verpackungen. Kontrastreiche, gut lesbare Druckbilder auf saugfähigen Materialien wie Karton oder Papier ermöglichen wasserbasierte Tinten, die sich für den Einsatz in der Foodindustrie und Logistik eignen. Ein Druckabstand von bis zu 10 mm zum Produkt ermöglicht zudem mehr Toleranz bei unebenen Oberflächen.
