„KI gibt dem Thema noch einmal neuen Schub“

Martin Buchwitz ist Geschäftsführer des Packaging Valley. (Bild: Marcel Gollin)

Martin Buchwitz: Man könnte ja nach so vielen Jahren Industrie 4.0 meinen, das Thema Digitalisierung wäre ein alter Hut im Maschinenbau. Wenn man aber einen tieferen Einblick in die Branche bekommt, dann stellt man fest, dass es noch sehr viel Potenzial gibt, das noch nicht gehoben ist. Dies gilt auch für den Verpackungsmaschinenbau.

Das liegt nicht daran, dass deutsche Verpackungsmaschinenbauer das nicht umsetzen könnten. Die Gründe dafür sind vielfältig, angefangen beim Selbstverständnis, bei der Frage der Kosten, der Geschäftsmodelle, der Frage des „Overengineering“ bis hin zum Mangel an Fachkräften mit Digitalisierungs-Know-how. KI gibt dem übergeordneten Thema Digitalisierung noch einmal einen neuen Schub und eröffnet komplett neue Möglichkeiten.

neue verpackung: Welche konkreten Herausforderungen im Verpackungsmaschinenbau adressiert die Veranstaltung?

Buchwitz: Letztlich stellen die genannten Themen auch die Herausforderungen dar, die wir adressieren wollen. Wir werden das Thema ganzheitlich betrachten, da es bei Digitalisierung nicht primär um Technologie geht, sondern vielmehr um ein Mindset, das dann im Unternehmen gelebt und in der Praxis umgesetzt wird. Die Keynote von Tobias Herwig adressiert zum Beispiel das Thema aus Sicht des produzierenden Unternehmens, also des Endkunden. Letztlich ist Digitalisierung kein Selbstzweck, bei dem sich einige Nerds austoben können, es geht um den klaren Nutzen für alle Beteiligten. Dies wird sich wie ein roter Faden durch den Tag ziehen.

neue verpackung: Über Digitalisierung redet die Branche nun seit einigen Jahren, der Reifegrad der bisher umgesetzten Lösungen ist aber noch recht heterogen. Wie bilden Sie das im Programm ab?

Buchwitz: Natürlich kann man das Thema an einem Tag nicht allumfassend behandeln. Wir beleuchten Fragen wie: Wie sieht die Fabrik der Zukunft aus? Welche Rolle spielen digitale Technologien im Engineering? Wie ist der Stand bei Verpackungsmaschinen verschiedener Branchen – und wie bewerten Anwender das Thema?

Uns ist es wichtig den Stand der Dinge und damit Potenziale aufzuzeigen. Wir wollen nicht nur Lust machen sich in Sachen Digitalisierung weiterentwickeln, wir wollen auch eine gewisse Dringlichkeit vermitteln, angesichts des zunehmenden Wettbewerbs aus dem Ausland. Innovation ist nicht der einzige Faktor, um sowohl technologisch als auch an den Weltmärkten führend zu bleiben, es ist aber einer der bedeutendsten.