Mit dem neuen Customer Innovation Center Polymer (CIC) am Hauptsitz in Freilassing stärkt Kiefel gezielt seine Innovationskraft und sein Serviceangebot in diesem Bereich. Kunden und Kundinnen profitieren dort von modernsten Maschinen- und Laborkapazitäten für die Entwicklung und Optimierung von Verpackungslösungen. Die Fertigstellung dieses Technologiezentrums ist für das zweite Quartal 2025 geplant, erste Kundenprojekte finden dort jedoch bereits statt.

Im Customer Innovation Center stehen Kunden modernste Serienmaschinen aus dem Kiefel-Portfolio zur Verfügung, die für Werkzeug- und Produktbemusterung sowie kundenorientiertes Prototyping genutzt werden können. Ergänzt wird das Angebot durch spezialisierte Laboreinrichtungen, die u.a. mikroskopische Untersuchungen, Material- und Schichtdickenmessungen, Stanzkraftmessungen sowie statistische Analysen ermöglichen.

„Seit 70 Jahren stehen wir für technologische Exzellenz – mit dem Investment in ein weiteres CIC schaffen wir eine erstklassige Entwicklungsumgebung, um Innovationen noch schneller zur Marktreife zu bringen“, erklärt Matt Sieverding, CEO der Kiefel GmbH.

Stärkung der Technologiekompetenz und Führungsstruktur

Mit der Ernennung neuer Bereichsleiter im Februar für Technologie, Engineering und Packaging stellt Kiefel außerdem die Weichen für die Zukunft.

Sven Engelmann, Bereichsleiter Technologie, ist für die Customer Innovation Center sowie die gesamthafte, technologische Weiterentwicklung des Produktportfolios von Kiefel zuständig.

Bengt Schmidt, Bereichsleiter Packaging, wird den Verpackungsbereich strategisch weiterentwickeln und die globale Vertriebsorganisation in diesem Bereich weiter aufbauen.

Dr. Bernd Stein, Bereichsleiter Engineering, verantwortet die Umsetzung effizienter Entwicklungsprozesse und die kontinuierliche Optimierung der Maschinen- und Werkzeuglösungen.

„Mit dieser Verstärkung in unserem Führungsteam haben wir sehr erfahrene Akteure aus der Verpackungs- und Kunststoffindustrie für uns gewonnen, mit denen wir wachsen können“, ergänzt Sieverding. „Die eingeleiteten Investitionen und diverse strategischen Weichenstellungen im Rahmen unserer Zukunftsstrategie „One Kiefel“ zeigen bereits Erfolg am Markt und spiegeln sich in unserem Auftragseingang wider.“