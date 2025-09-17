Klebstoffauftrag in allen Bereichen

Sie kombiniert Bedienfreundlichkeit mit einer hohen Schmelzleistung von bis zu 14 kg Hotmelt-Klebstoff pro Stunde – bei einem Energieeinsatz bis lediglich 1,6 kW. Da das Unternehmen die Schmelzgeräte auf Basis seines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatzes „Rethink. Renew. Recycle.“ entwickelt hat, verbessern sie die Umweltbilanzen von Verpackungen und die ihrer Herstellprozesse. So erfüllen die Heißleim-Schmelzgeräte sowohl die Anforderungen in der Verpackungsherstellung als auch in End-of-Line-Prozessen. Gleiches gilt für das Anfang des Jahres vorgestellte elektrische Heißleimventil PXH 1000.

Als weltweit erstes elektrisches Heißleimventil mit der Schließkraft eines elektropneumatischen Heißleimventils ermöglicht es im Auftrag von Klebstofflinien und Klebstoffpunkten eine noch höhere Qualität mit nahezu eliminiertem Tailing. In der Tabakindustrie, die im Klebstoffauftrag besonders hohe Anforderungen an die Qualität und Genauigkeit stellt, hat sich das PXH 1000 binnen kurzer Zeit als Standard etabliert. Sie setzt es in der Verklebung der Verschlussklappen und Klebelaschen von Zigaretten-Faltschachteln, beim Applizieren der Steuermarken und Onserts sowie in der Verklebung der Folierung ein. Darüber hinaus zeigt Baumer HHS seine erst kürzlich vorgestellten Heißleimschläuche mit Metallinnenseele für Schmelzklebstoffanwendungen.

Fachpack 2025: Halle 2, Stand 533