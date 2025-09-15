Klebstoffauftrag neu gedacht

Passend zum 50-jährigen Firmenjubiläum zeigt sich das Schweizer Unternehmen modern, innovativ und kundennah. Das neue Schmelzgerät Alpha verarbeitet je nach Tankgröße bis zu 12,5 kg/h thermoplastische Klebstoffe und überzeugt durch hohe Systemverfügbarkeit sowie Energieeffizienz. Damit ermöglicht es einen nachhaltigen Betrieb bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten – ein klarer Wettbewerbsvorteil für die Verpackungsindustrie. Ausgestattet mit dem Robatech Control System (RCS) bietet Alpha eine intuitive Bedienung und zahlreiche Schnittstellen zur einfachen Integration, Steuerung und Überwachung des Klebstoffauftrags. Bestehende Kunden profitieren von einem unkomplizierten Upgrade, während neue Anwender einen leichten Einstieg in die neueste Generation erhalten. Besonders praktisch: Heizschläuche und Auftragsköpfe ab Baujahr 2000 sind mit Alpha kompatibel. Robatech steht seit 1975 für langlebige Kundenbeziehungen und zukunftsfähige Technologie. CEO Yves Ottiger betont: „Langjährige Beziehungen sind die Grundlage unseres Erfolgs.“

Fachpack 2025: Halle 2, Stand 407